PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombası ele geçti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmaların ardından Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde faaliyet gösteren PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Eren- 13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan adı verilen operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar kontrol edildi.

Arazide yapılan aramalarda 5 piyade tüfeği, 3 bin 624 adet piyade tüfeği mermisi, 23 piyade tüfeği şarjörü, 26 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 10 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bidon içeresinde patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Ele geçirilen patlayıcı malzemeler bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara