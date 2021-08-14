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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombası ele geçti

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PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombası ele geçti

Siirt'in Eruh ilçesinde jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmaların ardından Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde faaliyet gösteren PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Eren- 13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan adı verilen operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar kontrol edildi.

PKKlı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombası ele geçti

Arazide yapılan aramalarda 5 piyade tüfeği, 3 bin 624 adet piyade tüfeği mermisi, 23 piyade tüfeği şarjörü, 26 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 10 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bidon içeresinde patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı malzemeler bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

PKKlı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombası ele geçti

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