PKK’lı teröristler mağaradan çıkamadı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 5 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyu sürdürdü.



1815 RAKIMDA



İlk olarak Mardin’e, oradan Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümeni’ne geçen Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesi’ne çıktı. Sınırın sıfır noktasında, operasyon bölgesinin hemen yakınındaki mevkide bulunan üs bölgesinde incelemelerde bulunup sahadaki duruma ilişkin yerinde bilgi alan Akar, ardından Çukurca’daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ne gitti. Gece boyunca buradan operasyonu takip eden Akar, sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile videokonferans yöntemi ile görüştü.



MAĞARAYA OPERASYON



Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, özetle şunları söyledi:

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“Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin ‘teslim ol’ çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe-Kilit’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100’ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.



TÜRK-KÜRT KARDEŞTİR



Terör örgütünün sözde elebaşları dahil büyük bir panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, biz artan bir şiddet ve tempoda taarruzi ruhla, kararlılıkla operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Kürtler ve Türkler kardeştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tek hedefi teröristlerdir.

KİLİDİ KAPATACAĞIZ

Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın kontrolünü tam olarak sağlamış olacağız.”