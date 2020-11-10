MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK’lı teröriste MİT operasyonu
GeriGündem PKK’lı teröriste MİT operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

PKK’lı teröriste MİT operasyonu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
PKK’lı teröriste MİT operasyonu
Abone Olgoogle-news

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016’da Cizre’de 12 polisin şehit edildiği, 75 polisin yaralandığı saldırının planlayıcısı PKK’lı terörist Mesut Taşkın’ın yurt dışında olduğunu belirledi.

“Demhat Sperti” kod adlı Taşkın, MİT’in 22 Ekim’deki operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynakları, teröristin takip edilip etkisiz hale getirilmesinde, MİT’in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve insani kapasite artışıyla bağlantılı olduğunu bildirdi.

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle