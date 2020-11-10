Uğur ERGAN / ANKARA
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PKK’lı teröriste MİT operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016’da Cizre’de 12 polisin şehit edildiği, 75 polisin yaralandığı saldırının planlayıcısı PKK’lı terörist Mesut Taşkın’ın yurt dışında olduğunu belirledi.
“Demhat Sperti” kod adlı Taşkın, MİT’in 22 Ekim’deki operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynakları, teröristin takip edilip etkisiz hale getirilmesinde, MİT’in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve insani kapasite artışıyla bağlantılı olduğunu bildirdi.
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