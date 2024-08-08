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PKK’lı teröriste 15 yıl istendi: Orman yakmaya gelmişti

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#PKK#Terörist#Orman
PKK’lı teröriste 15 yıl istendi: Orman yakmaya gelmişti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:00

Terör örgütü PKK tarafından Türkiye’de orman yangını çıkartmak için gönderilen örgüt üyesi M.H.E.M. 22 Şubat’ta jandarma tarafından yakalandı.

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Tutuklanan örgüt üyesi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, M.H.E.M. hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, PKK’lı sanığın 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, sanığın Suriye’deki örgüt kamplarında eğitim aldığı, örgütten aldığı talimat doğrultusunda Türkiye’de eylem yapmaya hazırlanırken yakalandığı belirtildi. (Neşet KARADAĞ / DHA)

 4 PKK’LI ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi. (ANKARA)

 

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#PKK#Terörist#Orman

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