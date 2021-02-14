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DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 21:09 | Son Güncelleme:

PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

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PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
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Bölücü terör örgütü PKK üyesi, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havaalanı'nda emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

PKK Bölücü Terör Örgütü üyesi, İstanbul Havaalanı'ndan yurtdışına kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son terörist kalmayana dek mücadelemiz devam edecek. PKK'lı terörist yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı" dedi.

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