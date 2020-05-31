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Ali Can ZERAY/DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

PKK'lı terörist Vefa Kartal cezaevinde intihar etti

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PKK'lı terörist Vefa Kartal cezaevinde intihar etti
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Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan PKK'lı terörist Vefa Kartal, kaldığı koğuşta kendisini asarak, yaşamına son verdi.

​Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü PKK'lı terörist Vefa Kartal, koğuşunda asılı olarak bulundu. Haber verilmesiyle koğuşa gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Kartal'ın öldüğünü tespit etti. 'Terör örgütü PKK üyeliği'nden ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve yıllardır kapalı cezaevinde hükümlü olan Kartal'ın, daha önce kaldığı farklı cezaevlerinde ölüm orucuna girdiği belirtildi. 

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