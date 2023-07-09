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PKK’lı terörist TİHA’yla etkisiz

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#Irak#PKK#TİHA
PKK’lı terörist TİHA’yla etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:00

Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK’lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayının sonlarında Irak’ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

PKK’lı terörist TİHA’yla etkisiz

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda söz konusu terörist grup etkisiz hale getirildi. İncelemelerin ardından, etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye ve Mehmetçik’e yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan ‘Zana Govend’ kod adlı terörist Zafer Akgün’ün de olduğu tespit edildi.

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#Irak#PKK#TİHA

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