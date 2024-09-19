PKK’lı terörist Filistin kimliğiyle yakalandı

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İstanbul Emniyeti bünyesinde oluşturulan Uluslararası Risk Analiz Grupları’nda görev yapan profil uzmanları, Suriye’nin Kamışlı bölgesinde üst düzey görevlerde bulunan ‘Haydar Ali Cuma’ kod adlı İmad Al-Halaf’ın İstanbul’a sızdığını tespit etti.

ÖZEL HAREKÂTLA BASKIN

Teröristin Kamışlı bölgesinde PKK/YPG içerisinde 9 yıl boyunca faaliyet gösterdiği ve örgütün sözde özel kuvvetleri arasında yer aldığı belirlendi. Eylem yapmak amacıyla Türkiye’ye illegal yollarla giriş yaptıktan sonra dikkat çekmemek için Filistin uyruklu bir kişinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı öğrenilen Al-Halaf, güvenlik güçlerince adım adım takip edildi.

Düzenlenen operasyonda polis ekipleri hücre sorumlusunu gözaltına aldı. Ele geçirilen dijital materyallerde İmad Al-Halaf’ın, PYD/YPG saflarında silahlı saldırı eğitimi aldığı, örgütün özel kuvvetlerinde uzun namlulu silahlarla fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Suriye’deki eylemlerde yer aldığına dair görseller ve örgüt adına tünel kazdığı belgelendi. Al-Halaf, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.