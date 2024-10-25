PKK’LI katiller dağdan gelmiş

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TUSAŞ’a yapılan saldırıyı terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan DNA incelemesi ve yüz tanıma eşleşmelerinde saldırıda öldürülen teröristlerin ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlendi.

KANDİL’DE EĞİTİM

İzmir doğumlu terörist Alçiçek’in 2014-2015 yıllarında Hakkari’de kaldığı, HDP’de ilçe eş başkanlığı yaptığı, 2015’te terör örgütüne katıldığı öğrenildi. Alçiçek, hakkında yakalama kararı vardı. Şırnak’ın İdil İlçesine kayıtlı Ali Örek hakkında ise “terör örgütü üyeliği ve devletin birlik ve bütünlüğünü bozma” suçundan 2016’da çıkarılan yakalama kararı olduğu öğrenildi. PKK’nın dağ kadrosunda yer alan 2 terörist, Kandil’de suikast, bomba, eylem, silah ve canlı bomba konularında eğitim aldı. Örgütün üst yönetiminden aldıkları talimatın ardından yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan teröristler, TUSAŞ’a yönelik saldırıyı gerçekleştirdi. Geriye dönük kamera görüntüleri incelemeye alınırken, teröristlerin Ankara’ya ne zaman ve nasıl geldikleri araştırılıyor. Saldırı öncesinde plan ve bölgede keşif yaptığı öğrenilen teröristlere Ankara’ya gelişlerinde ve keşif yapmalarında yardım eden olup olmadığı araştırılıyor. Kahramankazan’a geldiklerinde dikkat çekmemek için el ele tutuşarak kendilerine sevgili görüntüsü veren teröristler, önce bir pastaneye gidip çay-kahve içti. TUSAŞ’taki vardiya değişim saatine kadar ilçe merkezinde zaman geçiren teröristlerin gasp ettikleri taksiyle TUSAŞ’a geçtikleri ortaya çıktı. Taksiye önce kadın teröristin müşteri gibi binip ön koltuğa oturduğu, ardından yolda erkek teröristi aldıkları belirlendi. Şehir merkezinden çıktıktan sonra taksici Murat Arslan’ın erkek terörist tarafından ensesinden vurularak öldürüldüğü ve bagaja konulduğu öğrenildi.

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HDP’NİN İLÇE BAŞKANIYMIŞ

Saldırıyı yapan kadın teröristin PKK’lı Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Alçiçek’in HDP Hakkâri merkez ilçe eşbaşkanlığı yaptığı ortaya çıktı.

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PASTANEDE ÇAY-KAHVE

2 terörist, Kahramankazan’da dikkat çekmemek için el ele sevgili rolü yaptı.

Bir pastanede çay kahve içip mesai değişimini bekledi.

İSTİHBARAT ZAFİYETİ Mİ VAR

Saldırıyla ilgili istihbarat zafiyeti olup olmadığı araştırılıyor. Teröristlerin silah ve mühimmat dolu çantalarla Ankara’ya nasıl geldikleri, bu noktada bir istihbarat zafiyetinin olup olmadığı inceleniyor. Saldırı anıyla ilgili güvenlik kamera görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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ÖZEL HAREKÂTI GÖRÜNCE KENDİSİNİ PATLATTI

Ön nizamiyeden içeri girerek misafirlerin alındığı bölüme kadar gelen teröristlerin Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) ile girdikleri çatışmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Teröristlerin nizamiyeden girişi nedeniyle JÖH ve PÖH ekipleri farklı noktalardan helikopterlerle alana iniş yaptı. Yerleşke içerisinde ilerlemek isteyen teröristlerle çatışma yaşandı. Çatışmaların yoğunlaştığı sırada kadın terörist kendisini patlattı. Diğer terörist ise çatışmalar sırasında öldürüldü. Teröristlerin saldırıya adeta cephanelik ile geldikleri belirlendi.