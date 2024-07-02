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PKK'nın İsveç kadın yapılanmasına operasyon: Terörist Zozan Baransson yakalandı

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#Mardin#MİT#PKK
PKKnın İsveç kadın yapılanmasına operasyon: Terörist Zozan Baransson yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 15:42

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin/Nusaybin’de yakaladı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin/Nusaybin’de yakaladı. Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Zozan BARANSSON gözaltına alınarak sınır dışı edildi.   PKK/KCK tarafından İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.

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PKKnın İsveç kadın yapılanmasına operasyon: Terörist Zozan Baransson yakalandı

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#Mardin#MİT#PKK

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