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PKK’lı hainlere cezalandırma operasyonu

#MSB#Hulusi Akar#PKK
PKK’lı hainlere cezalandırma operasyonu

Bakan Akar, 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı Akçakale hudut hattında düzenlenen hain saldırı sonrası başlatılan ‘cezalandırma operasyonları’nın devam ettiğini belirterek, “Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız” dedi.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni’ndeki konuşmasında Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Akar şunları söyledi: “Hain saldırıda üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.”

KARARLILIK VURGUSU

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Konuşmasında terörle mücadelenin başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini belirten Akar, “PKK ve onun Suriye kolu olan YPG’ye kim destek verirse versin, bunlar kimden destek alırlarsa alsınlar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte, 84 milyon vatandaşımızı, bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız” dedi.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da PKK/YPG’li teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç’un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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#MSB#Hulusi Akar#PKK

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