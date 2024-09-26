×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

PKK'lı firariden eşine gözdağı: Evi uzun namlulu silahlarla taratıp sokağa bomba bıraktırdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Terör#Bilal İmar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 11:00

Sultangazi’de sokakta el yapımı patlayıcı bulundu. El yapımı patlayıcının firari PKK’lı Bilal İmar’ın talimatıyla, eşine gözdağı vermek için sokağa bırakıldığı öğrenildi. İmar’ın talimatıyla Arnavutköy’de de İmar'ın boşanma aşamasındaki eşine ait bir adrese silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy’de bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi'de bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili çalışma başlattı.

PKKlı firariden eşine gözdağı: Evi uzun namlulu silahlarla taratıp sokağa bomba bıraktırdı

Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurtdışında bulunan Bilal İmar'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, sözkonusu eylemleri de eşine gözdağı vermek için yaptırdığı belirlendi.

PKKlı firariden eşine gözdağı: Evi uzun namlulu silahlarla taratıp sokağa bomba bıraktırdı

Haberin Devamı

İmar’ın talimatıyla eylemleri gerçekleştiren S.K., A.O., Y.I., E.B. isimli 4 şüpheli tespit edildi.

PKKlı firariden eşine gözdağı: Evi uzun namlulu silahlarla taratıp sokağa bomba bıraktırdı

UZUN NAMLULU SİLAH, TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelilerin yakalanması için 19 Eylül Perşembe günü belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı silahların Sultangazi’de 2 ayrı adreste saklandığı belirlendi.

PKKlı firariden eşine gözdağı: Evi uzun namlulu silahlarla taratıp sokağa bomba bıraktırdı

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait 93 adet fişek ele geçirildi.Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

PKKlı firariden eşine gözdağı: Evi uzun namlulu silahlarla taratıp sokağa bomba bıraktırdı

Konuyla ilgili yakalanan 6 şüpheli 22 Eylül’de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi ise tutuklandı.

Haberin Devamı

PKKlı firariden eşine gözdağı: Evi uzun namlulu silahlarla taratıp sokağa bomba bıraktırdı

PKKlı firariden eşine gözdağı: Evi uzun namlulu silahlarla taratıp sokağa bomba bıraktırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Terör#Bilal İmar

BAKMADAN GEÇME!