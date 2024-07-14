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PKK’dan ‘mabet’ tuzağı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#Terörist
PKK’dan ‘mabet’ tuzağı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

MSB, terör örgütü PKK’nın Mehmetçiğin operasyonlarını engellemek için Metina ve Gapnerk Dağı bölgesindeki cami ve kiliselerin çevresiyle köy evlerini mühimmat deposuna çevirdiğini belirledi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde köyleri işgal eden PKK’lı teröristlerin, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgedeki köylerde mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturduğunu açıkladı.

CEPHANE YIĞMIŞLAR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: “Irak’ın kuzeyindeki onlarca köyü işgal eden, köyleri ateşe veren ve sivil halkın hayatını hiçe sayarak köy merkezlerinde mühimmat depoları oluşturan ve bunları havaya uçuran terör örgütü PKK, insanlık dışı hareket etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin icra ettiği başarılı operasyonlar karşısında tutunamayacağını anlayan bölücü terör örgütü, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturdu.

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PKK’dan ‘mabet’ tuzağı

Daha önceden Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depoları tespit edilmiş ve terör örgütü bu depoları havaya uçurmuştu. Şimdi ise Miska köyündeki kilise çevresinde, bu tür mühimmat depoları tespit edildi. Kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla da bu malzemenin tuzaklandığı belirlendi. Mühimmat deposuna çevrilen kilisenin yakınındaki evin durumu hakkında yerel yönetim ve Peşmerge bilgilendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, bölge halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ediyor.” 

11 TERÖRİST ETKİSİZ 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada özetle, “Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek” denildi.

 

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#MSB#PKK#Terörist

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