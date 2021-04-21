BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucundaÂPKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden kaÃ§an 2 Ã¶rgÃ¼t mensubu, bugÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu. 2015 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edildi. BÃ¶ylelikle; 2021 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde sadece ikna yoluyla teslim olan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 55'e yÃ¼kseldi.

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