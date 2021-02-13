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Haber Giriş: 13.02.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

PKK'dan kaçışlar devam ediyor! 1 terörist daha teslim oldu

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PKK'dan kaçışlar devam ediyor! 1 terörist daha teslim oldu
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Terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 23'e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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