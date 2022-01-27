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PKK'dan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu aileleriyle buluştu

#Batman#Terör Örgütü#Habur Sınır Kapısı

PKK terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt üyesi, Batman’da aileleriyle buluşturuldu.

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Fransa'dan 2017 yılında PKK'ya katılan örgüt mensubu ile 2014'te İstanbul’dan terör örgütüne katılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan kadın örgüt üyesi, ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Soruşturmaları Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan örgüt mensupları, aileleriyle buluşturuldu.

PKKdan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu aileleriyle buluştu

Örgüt mensupları, emniyette verdikleri ifadelerinde, çeşitli vaatlerle kandırılmaları sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldıklarını, yaşı küçük çocukların kandırılıp örgüte katılmalarının sağlandığını söyledi.

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Örgüt üyesi, ifadesinde "Örgüt içinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettik fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kalarak, aç ve susuz bırakıldık. Zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduk. Terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu var fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç ve susuz bırakılacaklarından dolayı korkuyorlar. Örgütten kaçma arayışı içinde olanların korkmamaları, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerekiyor. Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbiri doğru değil. Devlet görevlileri çok sıcak karşıladı. Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler çok iyi davrandı. Vermiş olduğumuz bu kararla çok mutluyuz" dedi.

PKKdan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu aileleriyle buluştu

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#Batman#Terör Örgütü#Habur Sınır Kapısı

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