PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu örgüt mensubunun ailesinin ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi. Böylece Diyarbakır'da 38'inci buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 87'ye yükseldi.

'PKK, BU TOPRAKLARDAN SİLİNECEK'

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma... İnşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" dedi.

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'İNŞALLAH BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DA GELECEK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 38'inci ailenin çocuğuna kavuşacağını duyurması, Diyarbakır'da 1112 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

Hakkari'de 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan Necibe Çiftçi, çok mutlu olduklarını belirterek, "Mücadelemize devam ediyoruz. Devletimiz dağda çocuklarımız için mücadele ediyor. 38'inci çocuğumuz teslim oldu. Burada evlat nöbetini sürdüren aileler çok mutlu oluyor. İnşallah bizim çocuklarımız da gelecek" dedi.

2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise evlat nöbetine kararlı bir şekilde devam ettiklerini ifade ederek, "Devletimiz de bizim çocuklarımız için büyük bir mücadele içerisindedir. Bugün bir evladımız daha ikna çalışmalarıyla güvenlik güçlerimize teslim oldu. Demek ki biz aileler doğru adresteyiz. Teslim olan evlatlarımız HDP tarafından dağa gönderildi" diye konuştu.

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2014'te 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü de çok mutlu olduklarını ve dağa götürülen tüm çocukların mutlaka kaçacağını söyledi.