PKK'dan kaçan beş örgüt mensubu teslim oldu, üçünün ailesi Diyarbakır'da evladını bekliyor
İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan beş terör örgütü mensubunun ikna çalışmaları neticesinde bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık, teröristlerden üçünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetinde bulunduğunu da duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan beş örgüt mensubunun teslim olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
* İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
* Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
* Ayrıca teslim olan örgüt mensuplarından 3’ünün ailesi, Diyarbakır’da devam eden ’evlat nöbeti eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor.
EVLAT NÖBETİNDE 31'İNCİ BULUŞMA
Açıklamaya göre; sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 114’e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerde de 31’inci buluşma gerçekleştirilecek.