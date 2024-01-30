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PKK’dan kaçan 2 terörist Habur’da teslim oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Operasyon
PKK’dan kaçan 2 terörist Habur’da teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 18:49

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’dan kaçan 2 teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Operasyon

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