PKK’dan gözetim altında çıkış

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK, yarım asır sonra Türkiye’yi terk etti. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kırsal alanda bulunan silahlı 47 PKK’lı, güvenlik güçlerinin gözetiminde sınır dışına çekildi. Hürriyet’in ulaştığı detaylarda PKK’lı gruplar sadece hafif silahlarla Türkiye’yi terk etti, ağır silahlar ise Türkiye içerisinde kaldı. PKK, olası bir provokasyona karşın da Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kontrol noktalarını terk etti. PKK, silahlı eylemlere başladığı tarihten bu yana ilk kez Türkiye içerisinde kış üstlenmesine geçmedi.

YARIM ASIR SONRA TERK ETTİLER

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis Köyü’nde kurulan PKK ilk silahlı eylemlerini ise 15 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde yaptı. Yaklaşık 41 yıldır silahlı terör eylemlerine devam eden örgüt, Türkiye içerisinde kırsal alanları, mağaraları, üs bölgesi olarak kullandı. “Terörsüz Türkiye” çağrısıyla başlayan yeni süreçte kendisini fesheden PKK tarihinde ilk kez Türkiye’yi terk etti. Farklı bölgelerde bulunan silahlı PKK’lı gruplar, ilk kez sınır dışına çıktı. Böylece Türkiye sınırları içerisinde silahlı PKK’lı kalmadı.



Haberin Devamı

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kırsalda bulunan PKK’lı silahlı grupların geçiş güzergâhları, toplanacak alanları belirlendi. PKK’lı silahlı gruplar ile karşı karşıya gelmemeleri için de geçiş güzergâhındaki birlikler, başka alanlara kaydırıldı. Alınan önlemlerin ardından Türkiye içerisindeki 50 civarındaki silahlı PKK’lı grup, istihbarat güçlerinin gözetiminde Türkiye’yi terk ederek kendileri için güvenli olan bölgelere geçiş yaptı.

Gözden Kaçmasın PKK'nın çekilme açıklamasını uzman isimler değerlendirdi Haberi görüntüle

Terör örgütü ayrıca kurulduğundan beri ilk kez Türkiye içerisinde kış üslenmesine de geçmedi. Terör örgütü, sınır alanlarında çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan bölgelerden de çekildi. PKK, daha önce Türkiye sınırına yakın noktalarda oluşturduğu kontrol noktalarını da boşalttı.

Haberin Devamı

AĞIR SİLAHLAR TÜRKİYE’DE KALDI

PKK’lı gruplar sadece hafif silahlarla Türkiye’yi terk etti, ağır silahlar ise Türkiye içerisinde kaldı. Sınırın sıfır noktalarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır içerisinde kalan bölgelerde ise Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Özel Harekât Polisi (PÖH) PKK’nın terk ettiği mağara, yaşam ve ağır silahlarının bulunduğu alanlarda arama tarama çalışmaları başlattı. PKK’nın uzun yıllardır hem silah deposu hem de yaşamsal alan olarak kullandığı çok sayıda mağara uzman birlikler tarafından temizlenecek.