PKK’dan belediyeye ‘yakarız’ tehdidi

Haberin Devamı

Şüphelilerin Garaj Amirliği’ndeki görüntüleri, güvenlik kameralarına da yansıdı. Personelin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, adresleri belirlenen 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Eylemlerini terör örgütü PKK adına yaptıkları belirtilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.