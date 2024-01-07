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PKK’dan belediyeye ‘yakarız’ tehdidi

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#Diyarbakır#PKK#Belediye
PKK’dan belediyeye ‘yakarız’ tehdidi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:00

Diyarbakır’da Silvan İlçe Belediyesi’ne ait Garaj Amirliği’ne 4 Ocak akşamı, 1’i silahlı olmak üzere yüzü maskeli 4 şüpheli geldi. Yanlarında yanıcı maddeler bulunan zanlılar, çalışanları bir odada topladı, garajdaki belediyeye ait araçları yakmakla tehdit edip ayrıldı.

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Şüphelilerin Garaj Amirliği’ndeki görüntüleri, güvenlik kameralarına da yansıdı. Personelin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, adresleri belirlenen 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Eylemlerini terör örgütü PKK adına yaptıkları belirtilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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#Diyarbakır#PKK#Belediye

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