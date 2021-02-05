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Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

PKK’da Sincar paniği

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
PKK’da Sincar paniği
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Terör örgütü PKK/YPG’de, Irak’ın kuzeyinde Suriye sınırına yakın bölgede bulunan Sincar’a yönelik olası bir operasyon nedeniyle panik başladı. Örgüt, kaçışları önlemek ve halka korku vermek amacıyla son dönemde sivilleri hedef almaya başladı.

Güvenlik kaynakları bölgede değişik istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler kapsamında, PKK/YPG’nin özellikle Suriye’nin kuzeyinde sivillere yönelik saldırıları arttırıp, halkın huzur ve istikrarını bozma planlarının arkasında olası Sincar harekâtının neden olduğu paniğin olduğu görüşünde.

Güvenlik kaynakları, PKK/YPG’nin yeni Kandil yapmaya çalıştığı Sincar’a yönelik harekât söylemlerinin olduğu bir dönemde gerçekleştirilen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçmeyi amaçladığını, olası Sincar harekâtının örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğu yarattığını vurguladı.

 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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