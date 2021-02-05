PKK’da Sincar paniği

Güvenlik kaynakları bölgede değişik istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler kapsamında, PKK/YPG’nin özellikle Suriye’nin kuzeyinde sivillere yönelik saldırıları arttırıp, halkın huzur ve istikrarını bozma planlarının arkasında olası Sincar harekâtının neden olduğu paniğin olduğu görüşünde.

Güvenlik kaynakları, PKK/YPG’nin yeni Kandil yapmaya çalıştığı Sincar’a yönelik harekât söylemlerinin olduğu bir dönemde gerçekleştirilen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçmeyi amaçladığını, olası Sincar harekâtının örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğu yarattığını vurguladı.