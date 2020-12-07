DHA
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PKK'da çözülmeler devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi." bildirisi yapıldı.
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