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DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 22:07 | Son Güncelleme:

PKK'da çözülmeler devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

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PKK'da çözülmeler devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi."  bildirisi yapıldı.

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