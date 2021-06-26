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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 18:15 | Son Güncelleme:

PKK'da çözülme sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu

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PKK'da çözülme sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 PKK’lının daha bugün teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89’a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucundaÿ2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89’a yükseldiği belirtildi.

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