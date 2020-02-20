PKK'da çözülme hız kazandı: 40 günde 40 terörist ‘ikna’yla teslim oldu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuğu dağa kaçırılan annelerin “oturma eylemi” başlatmasının yanı sıra, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT’in ikna çalışmaları terör örgütü PKK’ya büyük darbe vurdu. İkna çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk 40 gününde 40 kişi ikna edilerek teslim olmaları sağlandı. Son olarak dün ‘Demhat’ kod adlı, İ.A. isimli PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde hudut birliğine teslim oldu.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE

Oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı ise 8’e yükseldi. İkna çalışmaları için aralarında psikologlar, aile danışmanları, istihbarat ve uzmanlardan oluşturan özel ekipler, çocuğu kandırılarak dağa kaçırılmış olan 9 bin 288 aileyle görüşmeye devam ediyor.

DAĞLARA BROŞÜR

Çocuğu dağda olan ailelerle görüşmenin yanı sıra dağlara PKK’lıların “pişman olup teslim olmaları” için broşürler atılıyor. Ayrıca çocuğu dağda olan annelerin yazdıkları ve hasretlerini dile getirdikleri mektupları da broşürlerle birlikte dağlara, PKK kamplarının bulunduğu bölgelere atılıyor.

ÜÇ YILDA 573 KİŞİ

Son 3 yıldır yürütülen ikna çalışmalarında 2017 yılında 135, 2018 yılında 165 ve 2019 yılında ise 273 olmak üzere 573 kişi PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

TERÖRİST ‘BAHOZ ERDAL’IN KORUMASI TESLİM OLDU



Mardin Emniyet İstihbarat ve TEM şube müdürlüklerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist daha PKK/KCK terör örgütünden kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu. Teslim olan kişinin, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü ve geçmiş dönemlerde “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yapan “Akif Brüsk” kod adlı Mahmut Özdemir olduğu belirlendi.

‘YATAĞINI SOBANIN YANINA SERDİM KIZIM’



HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi devam ederken, pazartesi günü 6 yıl aradan sonra kızı Pelda’ya kavuşan anne Gevriye Ayhan’ın buluşma sırasında baygınlık geçirmesi, duygulu anların yaşanmasına neden olmuştu. Pelda’nın, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasını bekleyen Gevriye Ayhan, kızı için evde hazırlıklara başladı. Kızının sevdiği yemekleri yaptığını anlatan anne, heyecanla eve döneceği günü bekliyor ve şöyle diyor: “Bizimle yemek yiyecek. Sabah oğlumla uyandık. Aramızda uyuyacağını konuştuk. Oğlum, ‘Ablama sarılıp uyuyacağım’ dedi. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok sevindik. 3 gecedir uyku girmiyor gözüme. Son 6 yılı hiç hatırlamak istemiyorum. Şimdi kızım geldiği zaman ne isterse alacağız, evde iş yaptırmayacağız. Kızım çok soğukta kalmış. Sobanın yanına yatağını kurdum. Bekliyorum. Kendi ellerimle üzerini örteceğim.”

EŞİYLE BİRLİKTE PKK’DAN KAÇTI



BATMAN Valiliği, 5 yıl önce terör örgütü PKK’ya katılan Ö.Ç. adlı kadın ile yine örgüt üyesi Suriye uyruklu eşi F.M.’nin birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Çift, etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.