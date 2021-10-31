PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist teslim oldu

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 171’e yükseldi.