PKK ‘Zap’tan çekildi

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya daha geçildi. Yarım asır sonra Türkiye’yi terk eden PKK, şimdi de örgütün ana karargâhlarından biri olan, eğitim–lojistik merkezi olarak kullandığı Zap bölgesinden de çekildi. Terör örgütü, Türkiye sınırına yakın çatışma riski oluşturan provokasyonlara açık bölgelerden de çekilirken, Türkiye sınırına yakın noktalarda oluşturduğu kontrol noktalarını da boşalttı. PKK’nın Zap bölgesinden çekilmesi çatışma riskinin sıfırlanması, bir daha çatışma ortamına dönülmeyeceği anlamını taşıyor.

ÇATIŞMA RİSKİ KALKTI

Zap’tan çekilme ile ilgili PKK’dan yapılan açıklamada, “Türkiye sınırları içinden geri çekilen mensuplarımızdan sonra sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana yapılan çalışmalarda Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumda. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan güçlerimizin geri çekilmesinin ardından Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır” denildi.

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında en kritik hedef bölgelerden biri olan Zap’ın boşaltılması ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde kritik öneme sahipti. Örgüt, yıllarca Zap’ı eğitim–lojistik merkezi olarak kullanıyordu. Zap’tan çekilen PKK, ayrıca Kandil’in Irak tarafında kalan bazı köyleri de boşaltı. PKK’nın baskısıyla daha önce köylerini boşaltan Irak’lı sivillerin de bu bölgelere dönüşü başladı. Sürecin olumlu yürümesiyle PKK’nın Mahmur kampı ve Şengal bölgesini de boşaltacağı belirtildi.

SINIR ÖTESİ HAREKÂTLARIN HEDEFİNDEYDİ

Irak’ın kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın Zaho ile Amediye arasında kalan dağlık alan olan Zap bölgesi, terör örgütü PKK’nın ana karargâhlarından biriydi. Uzun yıllardır burayı merkez alanlarından biri olarak kullanan PKK, eğitim-lojistik çalışmalarını da bu kampta yürütüyordu. Terör örgütünün Türkiye’ye yönelik sızma ve saldırılarının ana merkezlerinden biri olan Zap, aynı zamanda Türkiye’den kaçan teröristlerin de ilk uğrak noktalarındandı. Coğrafi olarak derin vadiler, sarp kayalıklar ve doğal sığınaklara sahip Zap bölgesi, arazi yapısı, hava şartları ve yeraltı-yerüstü sığınak imkânları operasyonları güçleştirdiği için stratejik önemdeydi. Bu nedenle Zap, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında en kritik hedef bölgelerden biri olarak öne çıkıyordu.

303 MAĞARA TEMİZLENDİ

Türkiye’den çekilen PKK’nın kullandığı mağaralarda da arama tarama çalışmaları devam ediyor. Örgütün barınma, silah depolama, yaşam alanları olarak kullandığı mağaralarda şu ana kadar yapılan aramalarda mühimat ve çok sayıda ağır silah ele geçirildi. Jandarma birlikleri ile uzman birimlerin katılımıyla şu ana kadar 14’ü büyük çaplı, 77’si ise küçük çaplı olmak üzere 91 arazi arama-tarama çalışması yapıldı. Çalışmalarda 303 mağara ve sığınak temizlendi.