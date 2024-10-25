PKK-YPG’ye seri darbeler: 111 hedef vuruldu

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SİHA, ÇNRA, uçaksavar ve havanlarla yapılan atışlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, karargâh, lojistik ve mühimmat depoları gibi çok sayıda stratejik nokta imha edildi. Operasyonlara eşzamanlı olarak Suriye Milli Ordusu (SMO) da katıldı.

68 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, iki günde toplam 111 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda 2’si üst düzey olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Mili Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında terör örgütünün bedel ödeyeceğini söyledi: “Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekâtlarımız devam edecektir.” Aktürk, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B Hava Savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm’lik havan mühimmatı ele geçirildiğini de söyledi.

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