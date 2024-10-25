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PKK-YPG’ye seri darbeler: 111 hedef vuruldu

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#Mili Savunma Bakanlığı#PKK#SİHA
PKK-YPG’ye seri darbeler: 111 hedef vuruldu
Fevzi KızılkoyunSelçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 07:00

TUSAŞ’a yönelik terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT tarafından Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG hedeflerine yönelik seri operasyonlar düzenleniyor.

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SİHA, ÇNRA, uçaksavar ve havanlarla yapılan atışlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, karargâh, lojistik ve mühimmat depoları gibi çok sayıda stratejik nokta imha edildi. Operasyonlara eşzamanlı olarak Suriye Milli Ordusu (SMO) da katıldı.

68 TERÖRİST ETKİSİZ 

Milli Savunma Bakanlığı, iki günde toplam 111 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda 2’si üst düzey olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Mili Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında terör örgütünün bedel ödeyeceğini söyledi: “Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekâtlarımız devam edecektir.” Aktürk, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B Hava Savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm’lik havan mühimmatı ele geçirildiğini de söyledi.

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PKK-YPG’ye seri darbeler: 111 hedef vuruldu

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#Mili Savunma Bakanlığı#PKK#SİHA

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