PKK/YPG’ye büyük operasyonlar: Suriye’de 52 terörist etkisizleştirildi

TÜRKİYE tüm dünyada olduğu gibi topyekûn koronavirüsle mücadeleye odaklanırken, diğer yandan terörle mücadelesini de sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de özellikle Barış Pınarı harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’ye son dönemin en ağır darbesini vurdu. Türk komandoları son 48 saat içerisinde Barış Pınarı harekât bölgesinde düzenlediği operasyonlarla 38 teröristi etkisiz hale getirdi.

RAKKA’DAN GELİYORLAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG teröristleri son günlerde sisli havayı fırsat bilerek Rakka bölgesinden Barış Pınarı harekât bölgesine sızmak için birçok girişimde bulundu. Terör örgütünün hareketliliğini tespit eden TSK unsurları, düzenledikleri baskın ve operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu. Komandoların dün düzenlediği operasyonda, 24 terörist etkisiz hale getirildi. Önceki gün yine aynı bölgede iki ayrı operasyonda da 14 PKK/YPG’li terörist öldürülmüştü.

Tel Rıfat’tan Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 14 terörist komandoların 2 Nisan’da düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilmişti. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 52 oldu.