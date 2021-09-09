DHA
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PKK/YPG’ye ağır darbe! 13 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı’nca Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” denildi.