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PKK/YPG'nin Lafarge yardımıyla inşa ettiği terör tünelleri görüntülendi

#Lafarge#PKK/YPG#Tünel
PKK/YPGnin Lafarge yardımıyla inşa ettiği terör tünelleri görüntülendi

Fransız çimento şirketi Lafarge'ın terör örgütleriyle girdiği kirli ilişki, ortaya çıkan yeni detaylarla daha da netleşiyor. TRT Haber, Suriye'de bu şirketin yardımıyla PKK/YPG tarafından inşa edilen terör tünellerinin olduğu bölgeye girdi.

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Barış Pınarı Harekatı'nın ardından imha edilen yüzlerce kilometre uzunluğundaki tüneller, terör örgütünün Lafarge'dan aldığı yardımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

TRT Haber'den Damla Bürçeler'in haberine göre, Suriye'de Türkiye sınırı ile M4 otoyolu arasındaki alanda faaliyet gösteren bir çimento devi; Lafarge, 2011'de başlayan iç savaşla birlikte Suriye'deki faaliyetlerini durdurmadı.

Barış Pınarı Harekatı'na kadar YPG ile doğrudan tahkimat amaçlı iş birliği yapan şirket, terör örgütünün askeri kapasitesini artırmaya yönelik çalışan bir sivil ortağa dönüştü.

Fabrika belgeselinde yayınlanan belgeler, terör örgütü PKK/YPG'nın kazdığı terör tünellerinin üzerindeki Lafarge damgasını netleştirdi.

Tel Abyad'daki yaklaşık 150 kilometrelik tünel hattı, şehir merkezinden askeri üslere, oradan da Ayn-El Arus'a kadar uzanıyor.

Bu tünel gibi daha onlarcasının temelini Fransız şirketi attı.

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"FRANSIZLARA BÖLGEDE ETKİ ALANI AÇACAK HER TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKLENİYOR"

Terör örgütüne ait sözde karargahların inşasında da yine Lafarge'ın büyük katkısı oldu.

Fransa'nın kendi çıkarları için bu şirket aracılığıyla terör örgütlerine yardım ettiğini belirten Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Salih Hacı Abdullah, "İsim fark etmiyor. İster DEAŞ ister YPG… Fransızlara bölgede etki alanı açacak her terör örgütü destekleniyor." dedi.

Teröristle girilen kirli pazarlığın ortasında kalan siviller yıllarca bu terör tünellerinin yanı başında yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği harekatların ardından terör tünelleri tek tek temizlendi. Çimento devinin fabrikası ise halen farklı bölgelerde teröre hizmet ediyor.

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#Lafarge#PKK/YPG#Tünel

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