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PKK/YPG’li canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı: Bana 1500 dolar vereceklerdi

#Terör#Afrin#Canlı Bomba
PKK/YPG’li canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı: Bana 1500 dolar vereceklerdi

Afrin'de üzerlerinde patlayıcı düzeneği ile yakalanan canlı bombanın ifadesine TRT Haber ulaştı. PKK/YPG’li terörist bomba yeleği için kuryelik yaptığını ileri sürdü. Bunun için 1500 dolara anlaştığını anlattı. Terörist ayrıca bomba düzeneği üzerinde bulunan ve cep telefonuyla Afrin'e bağlanan ikinci ateşleme sisteminden haberi olmadığını iddia etti.

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Suriye'de geçtiğimiz hafta PKK/YPG'li iki kadın terörist, Münbiç'ten Afrin'e geçtikleri sırada üzerlerinde patlayıcı düzeneği ile yakalandı.

Üzerinde canlı bomba yeleği bulunan Mune el Savaş'ın ifadesine TRT Haber ulaştı. Savaş, kendilerine verilen görevin yalnızca yeleği taşımak olduğunu öne sürdü.

“SEN KADINSIN YOLDA YEREL POLİSLER SENİ ARAMAZ”

Savaş, ifadesinde, "Bana bomba yüklü bir yeleği Afrin'deki gizli hücre yapılanmasına teslim edeceğim söylendi. Bunu yapmam karşılığında 1500 dolar vereceklerdi. Bana, 'sen kadınsın yolda yerel polisler seni aramaz' dediler.

PKK/YPG’li canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı: Bana 1500 dolar vereceklerdi
Para için kabul ettim. Afrin'e gittiğinde bizi telefonla ara, sana milisleri göndereceğiz dediler" ifadelerini kullandı.

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İKİNCİ ATEŞLEME SİSTEMİNDEN HABERİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Canlı bomba yeleğindeki iki ateşleme düzeneğinden biri Muna el Savaş'ın elindeydi, diğeri ise cep telefonu sistemiyle Afrin'deki teröristlerin kontrolünde.

PKK/YPG’li canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı: Bana 1500 dolar vereceklerdi

Ancak iddiasına göre, cep telefonuyla Afrin'e bağlanan ikinci ateşleme sisteminden haberi yoktu.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Kadın terörist Afrin'in Eşrefiye Mahallesi’ne gittiğinde telefonla Afrin'deki teröristleri arayacağı sırada yakalandı.

Savaş, eğer Afrin'e telefon etseydi hem kendisini hem de çevresindeki sivilleri katledecekti.

PKK/YPG’li canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı: Bana 1500 dolar vereceklerdi

Teröristi Münbiç yolundan gelişinden itibaren takibe alan istihbarat birimlerinin dikkati bir faciayı önledi.

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#Terör#Afrin#Canlı Bomba

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