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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

PKK/YPG'li 2 Suriyeli, mevsimlik tarım işçiliği yaparken yakalandı

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PKK/YPG'li 2 Suriyeli, mevsimlik tarım işçiliği yaparken yakalandı
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İZMİR'in Menderes ilçesinde, mevsimlik tarım işçiliği yaparak kendilerini gizledikleri tespit edilen PKK/YPG terör örgütü mensubu Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG mensubu olan ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.A.H. ve M.N.E.H.'nin Menderes ilçesinde olduğunu belirledi. İlçede mevsimlik tarım işçiliği yaparak kendilerini gizlemeye çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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