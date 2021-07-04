PKK yine maket uçakla saldıracaktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı çalışma yaptı. 15 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından da İstanbul ile Bingöl, Mardin, Mersin ve Muş’ta belirlenen 31 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 28 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile örgütsel dokümanlar, örgüt elemanlarına ait fotoğraflar ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Arama yapılan adreslerin birinde ise örgütün daha önce birkaç saldırıda yaptığı gibi, sabotaj eylemlerinde kullanmayı planladığı maket uçak bulundu.

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