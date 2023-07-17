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PKK ve DEAŞ'ın 2 bin kritik ismi tek tek öldürüldü... Türkiye'nin gizli kahramanları 'Hayalet Hücreler'

Güncelleme Tarihi:

#Hayalet Hücre#MİT#PKK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 12:50

MİT 2018'in Ağustos ayı itibarıyla terörle mücadele konseptini değiştirdi. Analitik teknik ve operatif imkanlarla insan istihbaratı yeteneklerini bir araya getirerek terör örgütlerine büyük darbe vurdu. PKK ve DEAŞ terör örgütünün 400'ü üst düzey olmak üzere 2 bine yakın kritik ismi etkisiz hale getirdi. Peki MİT bu dönüşümü nasıl sağladı, terör örgütlerinin belini nasıl kırdı? Ayrıntıları CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.

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PKK'nın kritik 2 bin ismi son 5 yılda MİT'in 'hayalet hücreleri' sayesinde etkisiz hale getirildi. Nihat Uludağ, Türkiye'nin gizli kahramanlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

MİT'in 'Hayalet hücreleri" var. MİT 2018 yılında hayalet hücrelerini aktif hale getiriyor. Yani operasyonel anlamda yeni bir evreye geçiyor ve özel olarak eğittikleri kişilerden hayalet hücreler oluşturuyor.

Hayalet hücreleri Türkiye için en kritik olan Irak ve Suriye'ye gönderiyor. Devletlerin, milletlerin gizli kahramanları olur her zaman. Onlar büyük işler halleder ama kimsenin haberi olmaz. MİT'in hayalet hücreleri de gizli kahramanlar.

PKK ve DEAŞın 2 bin kritik ismi tek tek öldürüldü... Türkiyenin gizli kahramanları Hayalet Hücreler

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"AYRI AYRI RAPORLAMA YAPIYORLAR"

2018'ten itibaren 2000 bin kritik isim adım adım takip edilerek etkisi hale getirildi. Haritada dikkat çeken bir nokta var. Ulaşılması en zor noktalarda operasyonlar gerçekleşmiştir. Kandil'de Hayalet hücreler, PKK'nın ana karargahında üst düzey yöneticileri öldürmüşler.

MİT, eğitimli hayalet hücrelerini sahaya sürüyor. Aynı anda 3-4 hayalet hücrenin birbirinden haberi yok. Hepsi ayrı ayrı raporlama yapıyor ve merkezde toplanıyor. MİT bu raporları aldıktan sonra uygun zamanda operasyona geçiyor.

PKK ve DEAŞın 2 bin kritik ismi tek tek öldürüldü... Türkiyenin gizli kahramanları Hayalet Hücreler

Bu operasyonun önemi örgüte üst düzey darbe vuruluyor. PKK'nın istihbarat sorumlusu var. O da etkisiz hale getirilmiş. 400 isim arasında üst düzey olarak adlandırabileceğimiz. Alt kadrodaki isimlerin etkisiz hale getirilmesi örgüt için o kadar önemli değil ama onlar için üst düzey yöneticiler çok önemli. PKK üst düzey yöneticileri diyor ki, "Artık bu iş bize de dokunur" kaygısı yaşıyorlar. Kandil'den Afrin'e teröristlere her yer dar ediliyor. Bir hayalet gibi, bir gölge gibi PKK ve DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerini izlemiş ve etkisiz hale getirilmiş.

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Gözden KaçmasınÜmit Özdağ gizli mutabakatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı verecektiÜmit Özdağ gizli mutabakatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı verecektiHaberi görüntüle

MİT, hayalet hücrelerle ve yaptığı dönüşümle dünya istihbarat birimlerinin hayal dahi edemeyeceği bir operasyonel kabiliyete sahip olmuş.

PKK ve DEAŞın 2 bin kritik ismi tek tek öldürüldü... Türkiyenin gizli kahramanları Hayalet Hücreler

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#Hayalet Hücre#MİT#PKK

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