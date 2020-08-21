MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK üyeliğinden aranan kadın, İzmir'de yakalandı
GeriGündem PKK üyeliğinden aranan kadın, İzmir'de yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

PKK üyeliğinden aranan kadın, İzmir'de yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK üyeliğinden aranan kadın, İzmir'de yakalandı
Abone Olgoogle-news

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadın gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.T.'nin, Bayraklı ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.T.’yi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.T., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle