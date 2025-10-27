PKK Türkiye’den çekiliyor

Haberin Devamı

Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde örgüt mensupları tarafından dün bir basın açıklaması yapıldı. Bir örgüt elebaşının okuduğu açıklamada, Abdullah Öcalan’ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki kongrede alınan kararlar doğrultusunda PKK’nın örgütsel varlığını ve silahlı eylemi sona erdirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, sürecin devamı olarak terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarını Öcalan’ın onayı çerçevesinde Irak’ın kuzeyine çekme işleminin gerçekleşmekte olduğu ifade edildi. Açıklamanın yapıldığı alanda Türkiye topraklarından ayrılarak Irak’a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik PKK’lı terörist grup da bulundu.

‘SINIR HATTINDA DA ÖNLEM ALIYORUZ’

Açıklamada 12. Kongre kararları temelinde Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye’deki tüm güçleri geri çekme işlemini başlattıkları belirtilerek, “Bu güçlerden bazıları şu anda burada ve bu açıklamaya bizzat katılıyor. Ayrıca sınır hattında olası provokasyonlara açık alanlarda da benzer önlemler alıyoruz” denildi. Bu adımın, PKK’nın 12. Kongre kararlarını uygulamadaki kararlılığını ve net tutumunu gösterdiği vurgulandı. Açıklamada barış sürecinin kalıcı olabilmesi için yasal ve siyasal düzenlemelerin hızla yapılması gerektiği belirtildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tarihi süreçte tarihi adım Haberi görüntüle

11 TEMMUZ’DA SİLAH YAKTILAR

‘Terörsüz Türkiye’ yolunda ilk tarihi adım 11 Temmuz 2025 günü Kuzey Irak’ta yaşanmıştı. 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK, tarihinde ilk kez o gün silah bıraktı. Süleymaniye-Dukan yolu üzerinde, Kani Han Köyü’nün arkasında yüksek dağ vadisindeki Jasana Mağarası’na gelen PKK’lı grup, daha sonra bu silahlarını teslim etti. Silahlar burada kayıt altına alındı, ardından da kazanlarda yakılarak imha edildi. Alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

Haberin Devamı

41 YILIN SONUNDA

- PKK, 27 Kasım 1978’de Diyarbakır Lice ilçesinin Fis Köyü’nde kuruldu. İlk eylemini 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde yapan PKK, 41 yıl kanlı terör eylemlerine devam etti. Birçok kez çözüm yolları denenmesine rağmen sonuca ulaşılmazken, örgüt eylemlerini sürdürdü. “Terörsüz Türkiye” çağrısıyla başlayan yeni süreçte ise ilk adım 5-7 Mayıs tarihlerinde atıldı. Toplamda 232 delegenin katılımıyla yapılan PKK 12. Kongresi’nde örgüt kendisini feshetti. PKK, tarihinde ilk kez 11 Temmuz 2025 günü silah bıraktı. Örgüt dün de Türkiye’den tamamen çekildiğini duyurdu.

HER ŞEY O TOKALAŞMAYLA BAŞLADI

- 1 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin açılışında sürpriz yaparak DEM Partili milletvekilleri ile tokalaştı. Bahçeli’nin bu sürpriz adımı, yeni bir çözüm sürecinin işareti yorumlarına yol açtı.

Haberin Devamı

- 12 Ekim 2024: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ortada net ve kararlı bir biçinde uzatılan bir el var” diyerek bu tokalaşmayı “olumlu ve anlamlı” olarak değerlendirirken, “Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız” açıklamasını yaptı.

- 15 Ekim 2024: Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan’a seslenerek örgütü tasfiye etme çağrısı yaptı.

- 22 Ekim 2024: Bahçeli, çağrısını yinelerken sürpriz bir çıkışla da Öcalan’ın gerekirse TBMM’ye gelerek “örgütün lağvedildiğini ilan etmesini” önerdi.

- 28 Aralık 2024: Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti Heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti. Heyet ziyaretin ardından Öcalan’ın, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

- 30 Aralık 2024: KCK Eş Başkanı Bese Hozat, “Öcalan’ın ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasında” oldukları açıklamasını yaptı.

- 2-7 Ocak 2025: DEM Parti, İmralı görüşmesinin ardından TBMM’de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti.

- 22 Ocak 2025: Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan heyet ikinci kez İmralı’da Öcalan ile görüştü.

- 4 Şubat 2025: DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın “tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını” açıkladı.

- 12 Şubat 2025: PKK Yürütme Kurulu, yaptığı açıklamada “değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci başlatılacak” dedi.

- 27 Şubat 2025: Öcalan, örgüte “silah bırakma ve kendini feshetme” çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

- 28 Şubat 2025: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Öcalan’ın açıklamasının “baştan sona değerli ve önemli” olduğunu söyledi.

- 1 Mart 2025: PKK, 1 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

- 10-17 Mart 2025: DEM Parti, Öcalan’ın çağrısının ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

- 12 Mart 2025: Cumhurbaşkan Erdoğan, talep gelmesi halinde DEM Parti İmralı Heyeti’yle görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine DEM Parti, Erdoğan’dan randevu talep etti.

- 20 Mart 2025: Bahçeli, PKK’nın “bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı alması” ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli fesih için 4 Mayıs tarihini ve kongrenin toplanma yeri olarak da Muş’un Malazgirt ilçesini önerdi.

- 10 Nisan 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

- 15 Nisan 2025: DEM Parti İmralı Heyeti’nde bulunan Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

- 21 Nisan 2025: DEM Parti heyeti, Öcalan ile görüşmek için dördüncü kez İmralı’ya gitti. Önder’in yerine heyete, Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol eklenirken, Buldan görüşmenin ardından Öcalan’ın “süreçle ilgili umutlu olduğunu” aktardı.

- 3 Mayıs 2025: 15 Nisan’dan beri hastanede yoğun bakımda bulunan Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

- 12 Mayıs 2025: Öcalan’ın çağrısıyla 5-7 Mayıs’ta kongresini toplayan PKK, örgütün feshedildiğini açıkladı.

- 18 Mayıs 2025: Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdıkları süreçle ilgili TBMM’de komisyon kurulması çağrısı yaptı.

- 11 Temmuz: PKK’lı bir grup, Kürdistan Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Süleymaniye’de bulunan Casena Mağarası önünde silahlarını yaktı.

- 5 Ağustos: Sürece ilişkin TBMM komisyonu ilk kez toplandı. Komisyonun adı “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olarak belirlendi.

TEPKİLER: TERÖRÜN TASFİYESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının süreçteki ilerlemenin en somut sonucu olduğunu söylerken, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ da kararı, terörün tasfiyesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Âlâ ve Çelik, şunları aktardı:

ALA: ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK

- AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ: “Terörsüz Türkiye hedefine doğru, aziz milletimizin desteğiyle kararlı adımlarla yürüyoruz. Son açıklamaları ve atılan adımları terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz. İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.”

ÇELİK: YOL HARİTASINDA İLERLEMENİN SONUCU

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi Terörsüz Türkiye sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi Terörsüz Türkiye hedefinin yol haritasının ana başlığıdır. Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması Terörsüz Türkiye yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti. Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegâne siyasal öznesinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bundan sonrasında silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir. Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmeli. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.”

YAZICI: ÜLKEMİZİN AYAĞINA PRANGAYDI

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: “Terör örgütü PKK’nın bugün kamuoyuna yaptığı açıklamanın, kurulduğu topraklardan tamamen çekilme iradesini deklare etmesini, 12 Mayıs deklarasyonuna uygun, örgütün Türkiye’de, çevrede ve dünyada varlığına tamamen son vermesinin önemli bir aşaması olarak görüyoruz. Karar, ülkemizin ayağına pranga olan terörün bitirilmesi noktasında önemli bir basamaktır. Bu adım, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu ‘Terörsüz Türkiye’ kararlığının bir sonucudur.”

YAYMAN: KARARLI POLİTİKALARLA OLDU

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: “Terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarını çekme kararı, devletimizin kararlılığı ve milletimizin yıllardır süren mücadelesinin somut bir sonucudur. Bu adım, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine giden yolda atılmış tarihi bir adımdır. Güvenlik güçlerimizin kahramanlığı, milletimizin direnci ve devletimizin terörle mücadeledeki kararlı politikaları sayesinde bugünkü noktaya ulaşmak mümkün olmuştur.”

ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz PKK’nın duyurusuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Yılmaz şunlar söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla ivme kazanan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde bugün önemli bir eşik daha aşılmıştır. Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır. Yakından izlediğimiz bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir. Silahın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, ülkemizin ve komşularımızın huzuru ve refahı için şart olduğu gibi, iç cephemizi tahkim edecek, bölgemizde emperyalist tuzaklar kuranlara da güçlü bir cevap olacaktır. Birliğin, huzurun ve kardeşliğin pekiştirildiği bir ortamda, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanacaktır. Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde geniş bir katılımla ve ortak akılla çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör örgütünün tasfiyesi sürecinde ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerin çerçevesini belirleyecektir.”

TUNÇ: KOMİSYON YOL HARİTASI OLUŞTURACAK

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararlar bundan sonraki adımlarımıza yön verecek, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır. Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır” dedi.

İMRALI HEYETİ 30 EKİM’DE BEŞTEPE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile perşembe günü görüşecek. DEM Parti’den yapılan açıklamada, görüşmenin Beştepe’de gerçekleşeceği bildirildi. Daha önce görüşmenin salı günü yapılacağına ilişkin bilgiler kulislere yansımıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinleyecek. Fidan ve Tunç, komisyonun perşembe günkü 16. oturumunda sunum yapacak.