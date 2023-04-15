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PKK terörünün yeni merkezi: Süleymaniye... Talabani’ye Ankara’dan mesaj: Kendinize gelin

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#PKK#Süleymaniye#Talabani
PKK terörünün yeni merkezi: Süleymaniye... Talabani’ye Ankara’dan mesaj: Kendinize gelin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

PKK/YPG’li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi ile bir süredir zaten devletin güvenlik, istihbarat ve diplomasisinin gündeminde olan Süleymaniye, Türkiye için kritik bir yer haline geldi. PKK-YPG’nin Irak’taki yeni hareket alanı, Süleymaniye... Helikopterin düşmesinin ardından Türkiye 3 Temmuz’a kadar Süleymaniye’ye uçuşları durdurdu. KYB’nin kontrolündeki bölgede PKK-YPG terör örgütü aktivitelerinin artması ile ilgili Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani Ankara’ya çağrılarak MİT tarafından rahatsızlık iletilldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da “Süleymaniye’nin PKK kontrolüne geçtiğini” söyledi. Peki Süleymaniye’de neler oluyor, PKK nasıl şehrin en stratejik noktası havaalanında cirit atabiliyor?

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HÜRRİYET’in ulaştığı diplomatik kaynaklar Ankara’nın çok uzun süredir örgütün Süleymaniye’deki aktivitelerini takip ettiğini söyledi. Irak merkezi aslında bir süredir Türkiye’de devletin güvenlik birimleri ve dışişleri koridorlarının gündeminde olan Süleymaniye’de PKK-YPG’li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi, diplomatik kaynakların tabiriyle “KYB ile PKK arasındaki gizli ilişkileri gözler önüne seren ibretlik bir olay” oldu. Helikopter kazasının ardından artık Ankara’nın gözünde Mahmur, Kandil, Sincar gibi Irak’ta PKK-YPG’nin kontrolü altındaki şehirler listesine Süleymaniye de eklendi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Kazanın hemen ardından Ankara Süleymaniye’ye uçuşları durdurdu. Kürdistan Yurtseverler Birliği kontrolündeki Süleymaniye için bu karar zor bir tabloyu da beraberinde getirdi. Yetkililerin verdiği bilgiye Süleymaniye’ye neredeyse Erbil’e olduğu sayıda uçuş düzenleniyordu. Türkiye üzerinden dünyaya ulaşan Süleymaniye için bu büyük bir darbe oldu. Uçuşların durdurulmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani Ankara’ya çağrıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda yetkililerle bir araya gelen Talabani’ye, “Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin” mesajı verildi.

PKK terörünün yeni merkezi: Süleymaniye... Talabani’ye Ankara’dan mesaj: Kendinize gelin


YENİ KANDİL OLMA YOLUNDA

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TERÖR örgütü PKK-YPG, uzun süredir Ankara’nın radarında olan Süleymaniye’yi bir ucu Kuzey Suriye’de olan bir terör koridoru olarak kullanıyor. Burada eğitim ve lojistik destek alıyorlar. Silah, askeri malzeme, yelek, miğfer, kurşun gibi malzemelerin intikalini de buradan sağlıyorlar. Yani şehir sadece KYB için bir erişim noktası değil, PKK-YPG için de bir erişim ve temas noktası.

KYB NEDEN PKK’YI DESTEKLİYOR

* KYB’nin PKK’ya desteğinin, aslında çok uzun bir geçmişi ve çok iç içe girmiş nedenleri var:

PKK terörünün yeni merkezi: Süleymaniye... Talabani’ye Ankara’dan mesaj: Kendinize gelin


1- KYB içinde bir güç mücadelesi var. Celal Talabani’nin oğulları Kubad ve Bafel ile kuzenleri Lahur Şeyh Cengi arasındaki güç mücadelesi terör örgütü PKK’yı yanlarına çekmek istemelerine neden olabiliyor. Lahur Şeyh Cengi bir ölçüde pasifize edilmiş durumda da olsa yine de KYB dengeleri açısından önem taşıyor. Son dönemde Ankara’nın uçuşları kapatmasıyla birlikte bölgede tepkilerin odağındaki isim ise Bafel Talabani. Ankara bu ismi yakından izliyor. Bafel Talabani terör örgütü YPG ile en yakın olan isim. Üniformalarını giyiyor, rozetlerini takıyor, Ferhat Abdi Şahin ile kameralara görüntü vermekten kaçınmıyor.

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2- KDP ile güç mücadelesi de KYB’nin PKK’ya yakınlaşmasına neden oluyor. KDP güçlendikçe KYB yüzünü terör örgütü PKK’ya dönüyor. Kuzey Irak petrollerinden taşınacak pay konusu da yine KDP ile KYB arasında gerilime neden olan bir unsur. Süleymaniye, Erbil’in kendine daha çok pay aldığını dile getiriyor.

3 TEMMUZ’DA NE OLACAK

Türkiye, Süleymaniye’ye uçuşları 3 Temmuz tarihine kadar kapattı. Bu tarihe kadar karar gözden geçirilecek. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre temel olarak 3 kriter ele alınacak. Kuzey Suriye’ye geçişler devam ediyor mu? Terör örgütü mensuplarının eğitimleri sürüyor mu? Ve Bafel Talabani’nin PKK-YPG ile açık ilişkisi sürüyor mu?

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#PKK#Süleymaniye#Talabani

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