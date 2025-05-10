PKK teröründe sona doğru

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AÇIKLAMANIN ŞİFRELERİ

DEM Partili yetkililerin görüşleri ve siyasi kulislerdeki değerlendirmelerle PKK’nın açıklamasından çıkarımlar şöyle: Terör örgütü, “12’nci Kongre” olarak adlandırdığı toplantıyı 5-7 Mayıs arasında “Medya Savunma Alanlarında” yaptığını duyurdu. Bu ifade toplantının ana merkezinin büyük olasılıkla Kandil olduğuna ve güvenlik kaygıları nedeniyle gizli yapıldığına işaret ediyor. Kongre, “bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel” gerçekleştirildi. PKK’nın, Avrupa’dan gelen örgüt yöneticileriyle birlikte, Suriye bölgesindeki bileşenleriyle telekonferans veya video konferans bağlantısıyla eş zamanlı toplantı yaptığı tahmin ediliyor.

YAZILI METİN GİTTİ

Örgütün açıklamasına göre, “Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif ve öneriler” okunup değerlendirildi. Buna göre kongrede Öcalan’ın yazılı gönderdiği metin okundu. İmralı Heyetinden Pervin Buldan ise “Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bizi daha uzun bir yol bekliyor” dedi.

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Açıklamada, “Kongre, Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı” denildi. DEM Parti kaynakları bu mesajı “fesih kararı” olarak değerlendirdi.

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BULDAN: HAYIRLI OLSUN

Pervin Buldan, “Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek. Tarihi adımlar atılacak. Büyük bir ihtimalle beklentiler yerine getirilecek. Hepimize hayırlı olsun. Muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapılacak. Keşke Sırrı başkan da görseydi. Sırrı başkanımıza armağan ediyoruz” dedi. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da, “Açıklamadaki ifadeler aşağı yukarı kongrenin nasıl cereyan ettiğine ve ne tür kararlara vardıklarına dair ipuçları taşıyor. 27 Şubat’taki çağrının içeriğine uygun görünüyor” dedi.

FESİH BUGÜN AÇIKLANABİLİR

Açıklamada, “Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. DEM Parti kaynakları, “iki farklı alan” ifadesinden coğrafi alanın kastedildiğini, metinde ortaklaşma sağlandıktan sonra kararın çok kısa sürede, büyük olasılıkla bugün açıklanabileceğini vurguladı.

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ÖNDER’İN HEDEFİNE UYGUN

Terör ögütü, “kongrenin hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden” dediği Sırrı Süreyya Önder’i anarken “Önder’in barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya” çağırdı. DEM Partili Oluç, “Yani barış ve demokratik toplum meselesini öne koyuyorlar. Bu da önemli bir işaret veren cümle oluyor” görüşünü dile getirdi.

BAHÇELİ, AHMET TÜRK’Ü ARAYIP TEBRİK ETTİ

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk de, “En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapıyı aralaması, Türkiye’ye bir çağrı yapması önemli bir riskti” dedi. Ayrıca Devlet Bahçeli bugün Ahmet Türk’ü arayarak tebrik etti.

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FESİHTEN İTİBAREN NE OLACAK

- Fesih kararının kamuoyuna deklare edilmesinin ardından “silahların teslim protokolü ve silah bırakan örgüt üyelerinin durumu” devreye girecek. Fesih kararının etkin uygulanması durumunda yeni bir mevzuatla, suça karışmayan örgüt üyelerinin affedilmesi, üst yönetimin ise üçüncü ülkelerde ikamet seçenekleri gündeme gelebilecek. DEM Parti, eş zamanlı olarak Öcalan’ın İmralı Adası’nda infaz şartlarının değiştirilmesini ve “umut hakkı” düzenlemesiyle kapalı cezaevinden çıkarılmasını istiyor.

DEM PARTİ MYK: YENİ BİR SAYFA

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, PKK’nın duyurusunu, “Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı” başlığıyla 8 maddelik açıklamayla değerlendirdi. DEM Parti MYK’nın açıklaması özetle şöyle:

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“PKK’nın tarihi kongre kararlarıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Şimdi, ortak ve eşit yaşam iradesini her şeyin önüne koyma vaktidir. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. DEM Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz.

MECLİS’İN TARİHSEL GÖREVİ

Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir. Toplumsal barışın inşası için Meclis’in önünde duran tarihsel görev, hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalamayacak kadar mukaddestir. Bu tarihî adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur. Bu tarihi anda, Türkiye’nin demokratik geleceğini kurma fırsatını başarıya ulaştırmak için yürütme erkinin de tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesi olacaktır. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır.”

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Süreç Devlet Bahçeli’nin PKK’ya “Terörü bitir” çağrısıyla başlamıştı. Bahçeli daha sonra DEM heyetiyle bir araya gelmişti.

EKİMDE BAŞLAYAN ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ TRAFİĞİNDE 220 GÜN

SÜRECİN ÇIKIŞ NOKTASI

- 1 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM yeni yasama yılının ilk gününde DEM Partililerin elini sıkarak herkesi şaşırttı. Aynı akşam Meclis resepsiyonunda gazeteciler tokalaşmayı sorunca, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” yanıtını verdi.

- 2 Ekim 2024: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “el sıkma” jestine ilişkin görüşlerini açıkladı: “Türkiye’de her zamankinden daha fazla diyalog ve müzakereye ihtiyaç var.”

- 3 Ekim 2024: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Lideri’ni Beytepe’deki konutunda ziyaret etti. Aynı gün Milli Güvenlik Kurulu da olağan toplantısını yaptı.

- 9 Ekim 2024 : Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu: “Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. Türkiye Yüzyılı’nda, şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır, ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur.”

- 15 Ekim 2024: MHP Lideri Bahçeli grup toplantısında ilk defa PKK’nın adını vererek silah bırakmaktan söz etti: “Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah; arası, ortası, şurası, burası yoktur.”

- 22 Ekim 2024: Sürecin en kritik ve şaşırtıcı günüydü. Bahçeli, Öcalan’ı TBMM çatısı altında konuşmaya davet etti, “umut hakkı”nı ilk kez ifade etti: “Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.”

- 24 Ekim 2024: DEM Partili Ömer Öcalan, 4 yıl 8 ay sonra ilk kez görüştüğü amcası Abdullah Öcalan’dan “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” mesajını paylaştı.

- 26 Kasım 2024: Devlet Bahçeli, “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” dedi.

SÜRECİN ADI: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

- 5 Aralık 2024: Devlet Bahçeli, başlattığı sürecin adını koydu: “Terörsüz Türkiye”

- 8 Aralık 2024: Suriye’de Baas rejimi çöktü.

- 14 Aralık 2024: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “YPG’nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da feshedilirler” açıklamasını yaptı.

İLK İMRALI ZİYARETİ

- 22 Aralık 2024: Bahçeli, “İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır” dedi.

- 28 Aralık 2024: DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’na giderek kapalı cezevinde Abdullah Öcalan ile görüştü.

- 29 Aralık 2024: Abdullah Öcalan’ın DEM Parti heyetine söyledikleri açıklandı. Öcalan, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir” mesajını paylaştı.

- 2 Ocak 2025: Ahmet Türk’ün de olduğu DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bahçeli’yi ziyaret etti.

- 6 Ocak: DEM Parti heyeti, AK Parti, Saadet ve Gelecek Partisi liderlerini ziyaret etti.

- 7 Ocak: DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM’de bir araya geldi, daha sonra DEVA ve YRP liderleriyle görüştü. Heyet ayrıca Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş, Silivri Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ ve Sincan Cezaevi’nde Leyla Güven’i ziyaret etti.

- 8 Ocak: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “PKK/YPG Suriye’den çıkmazsa askeri harekât yaparız” dedi.

İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ

- 22 Ocak: Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’la İmralı’da ikinci görüşmeyi yaptı.

- 29 Ocak: Bahçeli, PKK’dan beklenen silah bırakma çağrısının bir an önce yapılmasını talep etti.

- 4 Şubat: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın tarihi çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.

KANDİL’E MEKTUP

- 13 Şubat: Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, Abdullah Öcalan’dan kendilerine bir mektup ulaştığını açıkladı.

- 16-17 Şubat: İmralı Heyeti, Irak’ta IKDP Başkanı Mesud Barzani ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yöneticilerinden Neçirvan Barzani ile görüştü.

YENİ DÖNEM MESAJI

- 23 Şubat: AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir dünya kurulurken terör belası başta olmak üzere, Türkiye’nin safralarından kurtulması gerekiyor” dedi.

- 26 Şubat: Terör örgütü PYD’nin yöneticilerinden Salih Müslim, “Öcalan’ın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama halkların yararına bir şeyler söyleyeceğine eminiz, ne denilirse denilsin Kürt halkı buna uyacaktır” dedi.

‘KENDİNİZİ FESHEDİN’

- 27 Şubat: İmralı Adası’na gidip aynı gün dönen İmralı Heyeti, İstanbul’da basın toplantısı düzenledi. Öcalan’ın tarihi çağrısının Kürtçe metnini Ahmet Türk, Türkçesini Pervin Buldan okudu. “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlıklı çağrıda Öcalan, kurucusu olduğu örgüte, “Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” talimatını verdi.

- 28 Şubat: Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devlet Bahçeli’nin cesur inisiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen “Terörsüz Türkiye” çabalarında artık yeni bir safhaya geçilmiştir” açıklamasını yaptı.

- 1 Mart: PKK’lı yöneticiler “ateşkes” ilan ettiklerini duyurdular, kongreyi toplamak için hazır olduklarını bildirdiler.

- 10 Nisan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra ilk kez DEM Parti’den üst düzey bir heyeti Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.

DÖRDÜNCÜ İMRALI SEFERİ

- 21 Nisan: Van Milletvekili Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı Heyeti dördüncü kez adaya gidip Öcalan’la görüştü.

- 24 Nisan: DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

- 5 Mayıs: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “PKK günler içinde silah bırakacak, yeni bir aşamaya geçmiş olacağız” açıklamasını yaptı.

- 9 Mayıs: PKK, kongresini 5-7 Mayıs arasında düzenlediğini duyurdu.