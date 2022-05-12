PKK terörü Almanya’da serbestlik peşinde

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Almanya’da 26 Kasım 1993 tarihinden beri terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyet yasağının kaldırılması talep edildi. Berlinli Alman avukatlar Peer Stolle ve Lucas Theune, dün Federal İçişleri Bakanlığı’na 29 yıl önce getirilen PKK yasağının kaldırılması için başvuruda bulundu. PKK ile iltisaklı Uluslararası Hukuk ve Demokrasi Derneği’nin (MAF-DAD) girişimi üzerine yapılan yazılı başvuru, bakanlığın ilgili birimine elden teslim edildi.

BASIN TOPLANTISI YAPTILAR

Bakanlığa yapılan başvurudan sonra iki avukat, Bochumlu avukatlardan Heike Geisweid ve sözde Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) yöneticilerinden Dilan Akdoğan’la birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Avukat Peer Stolle, PKK yasağının artık yasal zemini olmadığını ileri sürerek, bu yasağın kaldırılması gerektiğini savundu. Aynı zamanda “PKK artık Almanya’da suç işlemiyor. İç güvenlik için bir tehdit ve tehlike de oluşturmuyor. PKK’nın hedefleri de değişti. PKK artık Türkiye’nin Kürt bölgesi olarak bölünmesi yerine özerklik talep ediyor” diyerek, yasağın kaldırılması için bir ihtimal gördüklerini de söyledi. Avukat Stolle, “Bugün Almanya’da PKK’ya atfedilen eylemler genelde faaliyet yasağından kaynaklanıyor. Bu suçlamaları çoğunlukla semboller, bayraklar ve propaganda malzemeleri oluşturuyor, şiddet değil” iddiasında da bulundu. Avukat Stolle, Hürriyet’in “Bugünkü başvuruyu kimin adına yaptınız?” sorusuna “KCK- Kürdistan Toplum Birliği adına” demekle yetindi. Avukat, Federal İçişleri Bakanlığı’nın PKK yasağının kaldırılması talebini geri çevirmesi halinde mahkemeye başvuracaklarını da söyledi.

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Heike Geisweid, Dilan Akdoğan, Peer Stolle

ANKARA’YLA GÖRÜŞME

Alman basını, başvurunun ardından Türkiye- Almanya hattında yoğun görüşme trafiği yaşanmasının söz konusu olacağını belirtti. PKK’ya yönelik yasağın kalkma olasılığı iki ülke ilişkilerini yeniden gerebilir. Alman basını Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in PKK’nın tehdit oluşturmaya devam edip etmediği konusunda yakında bir karar vermek durumunda kalacağına işaret ederken Türkiye’nin yoğun bir baskı uygulamasının beklendiğine işaret etti.

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SADECE GEÇEN YIL 387 SUÇ

Avukatların ‘PKK artık suç işlemiyor’ iddiasına rağmen Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesi’nin verilerine göre PKK yandaşları çoğu Türkler ve Türk kökenlilere dönük olmak üzere 2020’de 386 ve geçen yıl da 387 suç işledi. Bunlar arasında şiddet suçlarının bulunduğu da açıklandı. Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın verilerine göre PKK yanlısı dernek ve cemiyetlerdeki üye sayısı 14 bin 500 civarında.

BERLİN KANMADI: PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Almanya'nın terör örgütü PKK yasağını kaldırmayı düşünmediği açıklandı. Alman Hükümet Sözcüsü ile Bakanlık sözcülerinin katıldığı basın toplantısında, Hürriyet, Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall’a “Bugün bakanlığınıza PKK yasağının kaldırılması için bir başvuruda bulunuldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” diye sordu. Kall, “PKK’nın, aşırı ve terör örgütü olarak sınıflandırılması kararı devam ediyor. Bu durum Alman hukuk sistemi ve Alman mahkemeleri tarafından defalarca onaylandı. Bu konuda şu aşamada bir değişiklik söz konusu değil” yanıtını verdi.

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Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser

MAHKEME KARARLARI VAR

Bakanlık sözcüsü başvuruyu değerlendirirken de, “PKK aşırı ve bir terör örgütüdür. Almanya’da bu konuyla ilgili birçok mahkeme kararı bulunmaktadır. Federal İçişleri Bakanlığı bunun değişmesi için bir gerekçe görmemektedir” açıklamasında bulundu. Hürriyet’in “Bu konuda federal hükümet ne düşünüyor” sorusuna da Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann “Bakanlık Sözcüsü’nün açıklamalarına tamamen katılıyorum. Ekleyecek bir şey yok” yanıtını verdi.