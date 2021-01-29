PKK terör örgütüne Kandil kıskacı

PKK yönetiminin Kandil’de yerleri belli olmasın diye farklı bölgelere saklandığı belirtilirken raporda özetle şu bilgiler yer aldı:

- Son dönemde Türkiye sınırları içerisinde hareket kabiliyetini kaybeden PKK, Suriye’deki varlığını bölgedeki Kürt hareketlerine bıraktı. Buna karşılık, Irak’ta Talabani bölgesinde bazı faaliyetleri tespit edildi. Yerel güçlerle işbirliği sonucu eylem yaptığı saptandı. Bu süreçte Kürt yönetimiyle seri toplantılar yapıldı. PKK faaliyetlerine izin verilmesinin bölge yönetimine zarar vereceği, sonrasındaki gelişmelerden Türkiye’nin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.

- Görüşmeler olumlu sonuç verdi. Hem Kürt bölge yönetiminin hem de merkezi Irak yönetiminin Türkiye’nin tezlerine destek verdiği öne sürüldü. Daha sonra gerçekleşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ziyaretinin de sadece Irak’a değil, bölgedeki tüm ülkelere PKK ve terör grupları konusunda Türkiye’nin kararlılığını gösterme amacı taşıdığı ve olumlu sonuçlarının görüldüğü ifade edildi.

‘ZOOM’ DA YOK

- Raporda ayrıca, son bir yıl içerisinde sınır ülkelerinde 200’e yakın PKK yöneticisinin etkisiz hale getirildiği, üst yönetiminin ise Kandil’de farklı bölgelerde saklandığı, yerlerinin ortaya çıkmaması için zoom (internet üzerinden görüntülü görüşme) araması bile yapmadıkları bilgisi paylaşıldı. Ayrıca PKK’lıların yer değiştirirken, kadın ve çocukların da aralarında olduğu konvoyla yola çıktıkları ifade edildi.

ZEPLİNLİ GÖZETLEME

- Güçlü teknolojik altyapı ile yapılan takip ve istihbarat çalışmalarının terörle mücadelede önemli sonuçları görüldüğü belirtildi. Başarılı İHA ve SİHA kullanımının yanı sıra, sınır bölgelerinin gözetlenmesinde devreye giren zeplinlerin 15 gün havada kalarak 1000 kilometrelik bir mesafenin görüntülerini paylaştığı bilgisi verildi.