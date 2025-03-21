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PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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#PKK#Yunanistan#Edirne
PKK şüphelisi, Yunanistana kaçmaya çalışırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 12:51

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.S., yakalandı.

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Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan O.S. yakalandı. Gözaltına alınan O.S.'nin 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. O.S., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Y.Ç. ile B.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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#PKK#Yunanistan#Edirne

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