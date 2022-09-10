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PKK şüphelisi İstanbul'da yakalandı

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#Terörist#Ünal Güneş#İstanbul
PKK şüphelisi İstanbulda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 11:02

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Yunanistan’daki kamplarına katılan daha sonra Irak’taki eğitim kamplarına geçen, Irak’tan da Türkiye’ye pasaportla giriş yapan Senar ve Hebun kod adlı Ünal Güneş isimli teröristi İstanbul’da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında kaçak yollardan Yunanistan’a giderek PKK kamplarına katılan daha sonra Irak'taki örgütün eğitim kampına katılan Senar ve Hebun kod adlarını kullanan Ünal Güneş Irak’taki eğitim kampından sonra bir süre Asos Pencewin bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttü. Güneş, daha sonra 29 Temmuz’da pasaportunu kullanarak Şırnak Habur Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

PKK şüphelisi İstanbulda yakalandı

İstanbul TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneş’in bir süre sonra İstanbul’a geldiği belirledi.  Hakkında Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan Güneş, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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#Terörist#Ünal Güneş#İstanbul

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