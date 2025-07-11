PKK silahlarını kazana koyup yaktı! Tören alanındaki çarpıcı ayrıntıları Nihat Uludağ anlattı

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Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik eşik aşıldı ve terör örgütü PKK yaklaşık 50 yıl sonra silah bıraktı. Bir kısım örgüt üyesi, Irak Süleymaniye'de düzenlenen törende kazana koyduğu silahlarını yaktı.

Tarihi anlar Demirören Medya tarafından da takip edildi. CNN TÜRK İstanbul Haberler Müdürü Nihat Uludağ, törene şahitlik eden gazetecilerden biriydi. Uludağ, silah bırakma törenini şu şekilde anlattı:

DAĞLARIN ARASINDAKİ MERDİVENDEN GELDİLER

Hemen şu karşısı, burası Kandil Dağı. Burada tünel gibi bir yer var. Orada yer ayarlanmıştı, Öcalan'ın resmi konuldu oraya. Davetlilerin hepsi oradaydı. Biz sabah erken saatlerinde orada beklemeye başladık. Orası aslında tarihi bir park. İngilizlere karşı bir isyan olmuş ve orayı kazmışlar. Teröristler o dağların arasında merdivenlerden geldi. 30 terörist silahları ile gelip kendileri için hazırlanan alana geçtiler. Bese Hozat da bulunuyordu. Kadın terörist bildiriyi okudu. Burada büyük bir kazan vardı, mazot döktüler.

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SİLAHLARI KAZANA KOYUP TUTUŞTURDULAR

Silahları bu kazana koyup tutuşturuldu. Böylece silahlar yakılarak imha edildi. Teröristlerden biri silahların kaydı olan belge getirdi ve görevlilere verdi. Geldikleri yerden Kandil Dağı'na doğru tekrar gittiler.

DAKİKA DAKİKA TÖREN

11:20'de teröristler silahları ile geldi. 11:31'de bildiri okuma tamamlandı. 11:43'de silahlar büyük kazana koyuldu. 11:48'de silahlar yandıktan sonra Kandil dağına doğru gittiler.

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BESE HOZAT BİLDİRİNİN KÜRTÇESİNİ OKUDU

Sabah 6.50 gibi hareket ettik, 2 saat kadar sürdü gelmemiz. Çok stratejik bir yer seçilmiş. Orası daha önce yapılmış hazır bir ortam. Geldikten sonra kürsü oluşturuldu, yerleşme düzeni sağlandı ve DEM heyeti geldi.

Bütün hazırlıklardan sonra PKK'lı teröristler beklendi. Yaklaşık 1 saat bekledik. O iki dağ arasında beklemeye başladılar orada ve 15 dakika sonra da kürsüye geçtiler. Kadın terörist Türkçesini, Bese Hozat da Kürtçesini okudu. Teker teker kazana silahlarını bıraktılar ve alev alev yandı o silahlar.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenindeki güvenlik önlemlerini anlattı. Bölgede bir dron düşürüldüğünü Uludağ şu ifadeleri kullandı:

UÇAKSAVARLAR BEKLİYORDU

Orada ciddi bir güvenlik önlemi vardı. Dün bu bölgede dron düşürülmüş. Belki de İran'ın gönderdiği dron olabilir şeklinde açıklama yapıldı. Bu tepe noktaya geldiğimizde de orada olası bir şey olmasına karşı uçaksavarlar bekliyordu. Yine o Kandil Dağı'nın kritik noktalarına önlemler alınmıştı ve komandolar bekliyordu. Sabahtan itibaren giriş çıkışlar durdurulup kontrollü şekilde alım yapıldı. Her 200 metrede bir ağır silahlı Talabani yönetiminin askerleri vardı. MİT çok güzel bir koordinasyon yapmıştı.

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