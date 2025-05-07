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'PKK silah bırakmalıdır' AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleri ile takip ediliyor

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#AK Parti Sözcüsü Çelik#Terörle Mücadele#Terör Örgütü
PKK silah bırakmalıdır AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleri ile takip ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 13:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, 'PKK silah bırakmalıdır. Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleri ile takip ediliyor' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundu. İç ve dış politika ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız vekillerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantı açılışında yaptığı bir konuşma var. Bu konuşma çerçevesinde Cumhur ittifakının öncülük ettiği Terörsüz Türkiye süreci için gerekli hassasiyeti göstermelerini, sürecin yakından takip edilmesini ve bu sürece destek verilmesini ifade ettiler.

Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir. Bölgemizdeki kaynamanın fay hatlarının tetiklenmesini engellemeye dönük son derece stratejik olacak.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Hindistan buna terör saldırılarına karşılık olarak ifade ediyor. Sivil hedefleri, alanları hedefleyecek şekilde Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Gereken adımlar tansiyonu düşürmek adına atılması gerekir.

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BAHÇELİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Görüşmenin mahremiyeti esastır. Cumhur İttifakı'nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bu konu ele alındı.

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#AK Parti Sözcüsü Çelik#Terörle Mücadele#Terör Örgütü

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