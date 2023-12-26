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PKK propagandasına 20 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#PKK#Terör
PKK propagandasına 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 10:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak, Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına eş zamanlı operasyon başlattı.

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#Ankara#PKK#Terör

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