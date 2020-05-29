PKK operasyonunda HDP'li il başkanı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Batman İl Başkanlığında arama yapıldı.

Yaklaşık 2 saat il binasında arama yapan ekipler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el koydu.

Operasyonda İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.