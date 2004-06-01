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PKK operasyonunda 6 tutuklama
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nün Elbistan İlçesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda bol miktarda silah, mühimmat ve örgütsel malzemeyle yakalanan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
PKK/KONGRA-GEL adına Kahramanmaraş kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten Mardin nüfusuna kayıtlı (Amed) kod adlı Mehmet Yusufoğlu'nun yakınlarıyla buluştuğunun haber alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanan 12 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve diğer işlemlerin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.
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