PKK kendini feshetti... Yarım asırlık terör belasında sona gelindi

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Tarih 27 Kasım 1978’i gösterdiğinde Diyarbakır Lice ilçesinin Fis köyünde terör örgütü PKK resmen kuruldu. İlk eylemini 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde yapan PKK, 47 yıldır kanlı terör eylemlerine devam etti. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlayan yeni süreçte ise tarihi bir dönüm noktasına doğru adım atıldı.

‘TARİHİ KARARLAR ALINDI’

PKK, topladığı 12’nci kongresinin ardında kendini feshettiğini duyurdu. Açıklamada “Öcalan’ın 27 Şubat tarihli açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eşzamanlı bir biçimde yapıldı. Toplamda 232 delegenin katılımıyla yapılan PKK 12. Kongresi, yeni bir döneme girişi ifade eden tarihi kararlar aldı. Örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” denildi.

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SİLAHLAR TOPLANACAK

Örgütün kendini feshetmesinin ardından silahlı grupların bundan sonra nasıl hareket edeceği konusunda da detaylar ortaya çıktı. PKK’nın Türkiye, Irak, Suriye, Ermenistan ve İran içerisindeki silahlı grupları, Irak’ın kuzeyine geçiş yapacak. Burada, silahlı gruplar PKK’nın silahlı kanadı HPG içerisinde bağlı oldukları birliklere dahil olacak. PKK’nın silahlı kanadı HPG içerisinde yer alan 13 bin kişi, Kuzey Irak’taki Kandil, Sengal (Sincar) ve Mahmur kamplarında toplanacak. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 580 silahlı PKK’lı terörist de silahlarını bırakmak üzere oluşturulacak güvenli koridorlardan Irak’ın kuzeyine geçiş yapacak.

TERÖR BARONLARI 3’ÜNCÜ ÜLKELERE

PKK’nın dağ kadrosunda yer alan Türkiye vatandaşı olan kişiler, yasal zemin oluştuktan sonra Türkiye’ye dönüş yapacak. Kırmızı Bülten ile uluslararası aranan PKK’nın yöneticileri ise Türkiye’ye dönmeyecek. Terör eylemlerindeki birçok kişinin ölümlerinde birinci derecede sorumlu tutulan PKK’nın sözde lider kadrosu uygun görülecek 3’üncü ülkelere gidecek. Yurtdışına çıkmalarına izin verilecek yaklaşık 40 kişilik kadro, uygun görülecek ve kabul edecek herhangi bir ülkeye yerleşecek.

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SİLAH TESLİMİ 4 AYI BULABİLİR

PKK’nın silahları nasıl teslim edeceği konusunda da 3 farklı yol üzerinde çalışılıyor. Birincisi BM’nin gözetiminde ancak bu zayıf bir olasılık olarak görülürken, Türkiye tarafından da sıcak bakılmıyor. İkincisi Türkiye ve Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ndeki heyet gözetiminde, üçüncüsü ise Türkiye, ABD, AB ülkeleri ve Irak’tan oluşturulacak heyet gözetiminde silahların teslim edilmesi... Silahların, Kuzey Irak’taki farklı bölgelerde teslim edilmesi bekleniyor. Teslim edilecek silahların seri numaraları, hangi ülkeye ait olduğu, marka ve cinsi gibi detaylar da kayda geçilecek. Haziran ayında başlaması beklenen silah tesliminin 3-4 ayı bulacağı belirtiliyor.

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AÇIKLAMADAKİ TARTIŞMALI ALANLAR

PKK’nın açıklamasında bazı bölümler tartışmaları da beraberinde getirdi...

LOZAN’A ATIF: Açıklamada geçen “Apo, Kürt-Türk ilişkilerinin sorunsallaştığı Lozan Antlaşması’nın ve 1924 Anayasası’nın öncesini referans alarak Ortak Vatan ve Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve demokratik ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi” sözleriyle, “Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen Kürt isyanları, 1000 yıllık tarihi Kürt-Türk ilişki diyalektiği ve 52 yıllık mücadele Kürt sorununun ancak ortak vatan ve eşit yurttaşlık temelinde çözülmesinin kazandıracağını göstermiştir” ifadeleri tepki çekti.

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TBMM VURGUSU: Bir başka tartışma yaratan bölüm de kongrede alınan kararların uygulanmasının Öcalan’a bırakılması ve “Demokratik siyaset hakkının tanınması ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır” denilmesi oldu.

DİYARBAKIR’DA BARIŞ HALAYI









Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır’da vatandaşlar sevinç halayları çekti. Dün sabah saatlerinde Sur ilçesinde Gazi Caddesi ve Ulu Cami önünde toplananlar davul-zurna eşliğinde halaya durdu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da halay çekenlere eşlik etti. Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, “Yeni bir dönem hem Diyarbakır için hem bölge için hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” dedi.

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ARTIK KİMSE ÖLMESİN

Halaya katılan vatandaşlar duygularını, “Artık bu ülkede savaş olmasın. İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Artık kan dökülmesin. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu işten, ölümlerden bezdik. Bu süreçte beklentilerimiz var. Yatırımlar da olacak. Türkiye ekonomik olarak çok rahatlayacak” sözleriyle özetledi.

DİYARBAKIR ANNELERİ UMUTLU: EVLADIMIZA KAVUŞACAĞIZ





Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, PKK’nın kendisini feshetme kararını sevinçle karşılayarak, “Artık çocuklarımıza sarılacağız” dediler. Aileler, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. 382 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 79 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 61 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetini 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için sürdüren Nihat Aydın, “6 yıldır bu haberi bekliyorduk. Allah’a şükürler olsun, PKK kendini feshetti. Bu konuda Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın büyük emeği oldu. İnşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşuruz ve çifte bayram yaşarız” dedi. Van’da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeriman için evlat eylemlerine katılan Nazlı Sancar da, “Dualarımız kabul oldu, umutluyuz. İnşallah kızım geri gelecek” dedi.