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PKK/KCK’ya MİT’ten İran darbesi

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#Milli İstihbarat Teşkilatı #MİT#PKK
PKK/KCK’ya MİT’ten İran darbesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu ‘Nujiyan Amed’ kod adlı Saliha Akbıyık’ı Irak Süleymaniye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Saha ajanları tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürüten PKK/KCK’lı Saliha Akbıyık’ın Irak Süleymaniye kırsalında, İran sınırındaki Süleymaniye Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. PKK/KCK içinde önemli bir konumda olan ve Türkiye’de terör suçlarından aranan Akbıyık için operasyon kararı verildi.

MİT’in saha ajanları tarafından adım adım izlenen terörist, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. ‘Nujiyan Amed’ kod adlı Saliha Akbıyık, 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunuyordu. İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu. Suriye’de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünün toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak’a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur’da silahlı faaliyetlerde yer aldı.

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#MİT#PKK

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